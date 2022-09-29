«Уфимец» не допустили до участия в новом сезоне Суперлиги

Российская федерация баскетбола объявила о том, что клуб Суперлиги «Уфимец» не примет участия в новом сезоне.

«Ввиду наличия неисполненных финансовых обязательств перед игроками, включенными в паспорта команды «Уфимец» (Уфа) предыдущих сезонов, а также в связи с неуплатой заявочных взносов на участие данной команды в Чемпионате России среди мужских клубов/команд Суперлиги и Кубке России, согласно Регламенту Чемпионата и Кубка России среди мужских и женских клубов/команд, Первенства России среди юниоров и юниорок до 19 лет сезона-2022/23 команда «Уфимец» не допущена к участию в Соревнованиях РФБ в предстоящем сезоне.



Игры команды «Уфимец» из официального календаря Суперлиги удаляются. В мужском Кубке России в 1/8 финала проходит команда «Барнаул» (Алтайский край)», – говорится в заявлении РФБ.