Пол Джордж рассказал, что отличает «Клипперс» от других команд, борющихся за чемпионство

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о подготовке команды к грядущему сезону Национальной баскетбольной лиги.

«Я бы сказал, что нас отличает сосредоточенность. Мы понимаем, какая возможность, какое окно открывается перед нами. Каждый день тренировок проходит сосредоточенно. Есть полная концентрация на том, чтобы выжать из себя максимум, выдать лучший результат.



Моё чемпионское окно сужается. Сосредоточенность — вот то слово, которое приходит на ум для описания подхода перед новым сезоном», — приводит слова Джорджа Clutch Points.

Ранее звёздный форвард «Клипперс» Кавай Леонард рассказал, как проводил время, когда восстанавливался от травмы, и согласился, что его тело сильно изменилось.