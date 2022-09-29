Австралия стала последним полуфиналистом женского чемпионата мира

Завершился заключительный матч четвертьфинальной стадии женского чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались национальные команды Бельгии и Австралии. Победу в матче праздновали австралийки (86:60).

Самым результативным игроком встречи стала Кайла Джордж, записавшая себе в актив 19 очков. У бельгиек наилучшую результативность продемонстрировала Жюли Аллеман — 15 очков.

В полуфинале команда Австралии встретится с национальной командой Китая, которая сегодня оказалась сильнее сборной Франции (85:71).

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября. Сборная России в турнире не участвовала, её заменила национальная команда Пуэрто-Рико.