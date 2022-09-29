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Австралия стала последним полуфиналистом женского чемпионата мира

Австралия стала последним полуфиналистом женского чемпионата мира
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Завершился заключительный матч четвертьфинальной стадии женского чемпионата мира по баскетболу, в котором встречались национальные команды Бельгии и Австралии. Победу в матче праздновали австралийки (86:60).

Самым результативным игроком встречи стала Кайла Джордж, записавшая себе в актив 19 очков. У бельгиек наилучшую результативность продемонстрировала Жюли Аллеман — 15 очков.

В полуфинале команда Австралии встретится с национальной командой Китая, которая сегодня оказалась сильнее сборной Франции (85:71).

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022 года проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября. Сборная России в турнире не участвовала, её заменила национальная команда Пуэрто-Рико.

ЧМ-2022 (ж). 1/4 финала
29 сентября 2022, четверг. 13:30 МСК
Бельгия
Окончен
69 : 86
Австралия
Бельгия: Аллеман - 15, Бен Абделькадер - 13, Линскенс - 13, Ванло - 12, Делар - 6, Массей - 5, Лисова-Мбака - 3, Раметт - 2, Йорис, Массей, Мессеман, Резимон
Австралия: Джордж - 19, Толо - 13, Бликавс - 12, Джексон - 12, Мэджен - 9, Уиткомб - 7, Тальбо - 5, Уоллес - 5, Мэгбегор - 4, Аллен, Гарбин, Мэли
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Новости. Баскетбол
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