«Леброн с другой планеты». Новый тренер «Лейкерс» рассказал о первых тренировках
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Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу первых тренировок с командой.
«Леброн с другой планеты, это совершенно точно.
Понравилась способность Леброна подбирать мяч в защите и начинать атаку. Понравилось то, как Энтони Дэвис умеет пасовать. Расс на открытом пространстве. Если оппонент не успевает выстроить перед ним стену, то он мгновенно оказывается под кольцом», — приводит слова Хэма журналист Майк Труделл.
Напомним, «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.
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