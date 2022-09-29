«Леброн с другой планеты». Новый тренер «Лейкерс» рассказал о первых тренировках

Новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу первых тренировок с командой.

«Леброн с другой планеты, это совершенно точно.



Понравилась способность Леброна подбирать мяч в защите и начинать атаку. Понравилось то, как Энтони Дэвис умеет пасовать. Расс на открытом пространстве. Если оппонент не успевает выстроить перед ним стену, то он мгновенно оказывается под кольцом», — приводит слова Хэма журналист Майк Труделл.

Напомним, «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.