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Томас Эртель провёл тренировку в составе «Зенита». Фото

Томас Эртель провёл тренировку в составе «Зенита». Фото
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Новичок «Зенита», разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель провёл тренировку в составе клуба из Санкт-Петербурга. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба «Зенита».

«После прилёта в Санкт-Петербург Томас Эртель прошёл медицинское обследование и уже познакомился с новыми партнёрами по команде», — говорится в сообщении клуба.

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Напомним, Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. В сезоне-2021/2022 Томас провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе. На прошедшем чемпионате Европы по баскетболу национальная команда Франция дошла до финала, где уступила сборной Испании. Эртель был одним из лидеров команды.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Отрёкся от сборной Франции ради «Зенита». Противоречивая история Томаса Эртеля Отрёкся от сборной Франции ради «Зенита». Противоречивая история Томаса Эртеля
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