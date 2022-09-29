Томас Эртель провёл тренировку в составе «Зенита». Фото

Новичок «Зенита», разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель провёл тренировку в составе клуба из Санкт-Петербурга. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба «Зенита».
«После прилёта в Санкт-Петербург Томас Эртель прошёл медицинское обследование и уже познакомился с новыми партнёрами по команде», — говорится в сообщении клуба.
Фото: https://t.me/zenitbc
Фото: https://t.me/zenitbc
Фото: https://t.me/zenitbc
Фото: https://t.me/zenitbc
Напомним, Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. В сезоне-2021/2022 Томас провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе. На прошедшем чемпионате Европы по баскетболу национальная команда Франция дошла до финала, где уступила сборной Испании. Эртель был одним из лидеров команды.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
- 29 сентября 2022
-
17:16
-
16:37
-
15:09
-
15:04
-
14:28
-
13:41
-
12:45
-
10:26
-
09:12
-
08:40
-
08:05
-
06:46
-
00:05
- 28 сентября 2022
-
23:21
-
22:53
-
21:27
-
20:33
-
20:28
-
20:00
-
19:54
-
19:42
-
18:38
-
18:31
-
17:38
-
16:49
-
16:20
-
15:50
-
14:38
-
13:56
-
13:49
-
13:30
-
13:05
-
12:43
-
11:49
-
11:31