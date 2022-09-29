Томас Эртель провёл тренировку в составе «Зенита». Фото

Новичок «Зенита», разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель провёл тренировку в составе клуба из Санкт-Петербурга. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба «Зенита».



«После прилёта в Санкт-Петербург Томас Эртель прошёл медицинское обследование и уже познакомился с новыми партнёрами по команде», — говорится в сообщении клуба.

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Фото: https://t.me/zenitbc

Напомним, Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. В сезоне-2021/2022 Томас провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе. На прошедшем чемпионате Европы по баскетболу национальная команда Франция дошла до финала, где уступила сборной Испании. Эртель был одним из лидеров команды.

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