Главный тренер «Клипперс» — о Леонарде: он стал большим, чертовски большим
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о физическом состоянии звёздного форварда своей команды Кавая Леонарда, который пропустил 14 месяцев из-за разрыва крестообразной связки. В настоящее время форвард готов вернуться на площадку.
«Вижу, что он в форме, процент жира в теле небольшой, а вот сам он стал большим, понимаете меня? На самом деле, чертовски большим», — сказал Лю.
Кавай выступает за «Клипперс» с 2019 года. За это время он набрал 26 очков, делая 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за матч.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
Ранее Леонард рассказал, как проводил время, когда восстанавливался от травмы, согласившись с тем, что его тело сильно изменилось.
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