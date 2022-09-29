Главный тренер «Клипперс» — о Леонарде: он стал большим, чертовски большим

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о физическом состоянии звёздного форварда своей команды Кавая Леонарда, который пропустил 14 месяцев из-за разрыва крестообразной связки. В настоящее время форвард готов вернуться на площадку.



«Вижу, что он в форме, процент жира в теле небольшой, а вот сам он стал большим, понимаете меня? На самом деле, чертовски большим», — сказал Лю.



Кавай выступает за «Клипперс» с 2019 года. За это время он набрал 26 очков, делая 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за матч.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

Ранее Леонард рассказал, как проводил время, когда восстанавливался от травмы, согласившись с тем, что его тело сильно изменилось.