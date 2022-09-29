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«Црвена Звезда» больше не будет подписывать игроков, выступавших в «Партизане»

«Црвена Звезда» больше не будет подписывать игроков, выступавших в «Партизане»
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Болельщики и руководство «Црвены Звезды» договорились больше никогда не подписывать сербских баскетболистов, ранее выступавших за «Партизан», сообщает Mozzart Sport.

Таким образом, Мирослав Радулица, накануне перешедший в «Црвену Звезду», станет последним таким игроком. Радулица выступал за «Партизан» в сезоне-2011/2012.

Примечательно, что подобное правило между двумя непримиримыми соперниками сербского спорта существует в футболе — «Црвена Звезда» не подписывает игроков, ранее выступавших в «Партизане».

Однако в баскетболе это правило до 2022 года не применялось, есть множество примеров игроков, добившихся успехов в «Црвене Звезде» после выступлений в «Партизане».

Как заявляет организация болельщиков «Црвены Звезды», подход к легионерам в этом вопросе будет индивидуальным.

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