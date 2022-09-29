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«Один из лучших в этом». Новичок «Лейкерс» Беверли выделил качество Леброна

«Один из лучших в этом». Новичок «Лейкерс» Беверли выделил качество Леброна
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли поделился мнением о взаимодействии с лидером «озёрников» Леброном Джеймсом.

«У него действительно высокий баскетбольный IQ. Одна вещь, которую я усвоил о Леброне, заключается в том, что этот парень просто элитный распасовщик. Один из лучших в этом, учитывая его рост и габариты. Стоит бросить взгляд, и мяч будет прямо у вас в руках», — приводит слова Беверли в своих социальных сетях журналист Майк Труделл.

Джеймс – двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Леброн стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Леброн изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

Леброн провёл полжизни в НБА. Добился многого, но Джордана пока так и не догнал Леброн провёл полжизни в НБА. Добился многого, но Джордана пока так и не догнал
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