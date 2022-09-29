Бывшему баскетболисту сборной России Сергею Моне пытались вручить повестку

Бывшему баскетболисту сборной России и бронзовому призёру Олимпийских игр в Лондоне Сергею Моне попытались вручить повестку. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, во время того, как Сергею пытались вручить повестку, он сам находился не дома. Также сообщается, что Моня не может попасть под частичную мобилизацию, так как у него четверо детей в возрасте до 16 лет, а самому Сергею 39 лет.

Кроме Мони, из известных российских спортсменов повестку уже вручили бывшему полузащитнику сборной России, бронзовому призёру Евро-2008 Динияру Билялетдинову. Также повестки в военкомат получили фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов. Последние двое не проходили службу в армии.

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