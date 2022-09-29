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Леброн Джеймс сказал, кто в детстве был его любимым игроком. Это не Майкл Джордан

Леброн Джеймс сказал, кто в детстве был его любимым игроком. Это не Майкл Джордан
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, кто был его любимым игроком в детстве. В видео, опубликованном в социальных сетях журналиста Бена Верландера, Леброн отвечает на блиц-опрос, где его спрашивают в том числе и о любимом игроке в детстве.

Удивительно, но Леброн назвал своим любимым игроком не Майкла Джордана и даже не представителя НБА — Джеймс заявил, что его любимым игроком был Кен Гриффи-младший, бейсболист, отыгравший 22 сезона в Главной лиге бейсбола на позиции аутфилдера.

Гриффи является 13-кратным участником Матча звёзд МЛБ. Кроме того, он 10 раз получал «Золотую перчатку». В 2016 году Гриффи был включён в Национальный зал славы бейсбола.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Леброн провёл полжизни в НБА. Добился многого, но Джордана пока так и не догнал Леброн провёл полжизни в НБА. Добился многого, но Джордана пока так и не догнал
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