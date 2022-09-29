«Лейкерс» возмутили фанатов новостью о радужной форме

«Лейкерс» в своих социальных сетях объявили, что 12 октября они проведут свой ежегодный вечер, посвящённый меньшинствам, и представили тематическое джерси, которое команда будет раздавать на арене.

«Озёрники» опубликовали следующий пост с подписью: «Присоединяйтесь к нам 12 октября на нашем ежегодном «Вечере прайда Лейкерс»! Все присутствующие болельщики получат нашу первую в истории майку «Лейкерс Прайд». Живи своей Правдой. Будь Будущим».

Спустя некоторое время после публикации поста появилось много негативных комментариев. Позже возможность обсуждать запись пропала.

Некоторые из комментариев, оставленных пользователями: «почему нет вечера, посвящённого христианству?»; «лучше удалите это»; «худшее джерси».

Леброн Джеймс со своими детьми тренируется на базе «Лейкерс»: