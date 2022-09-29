Джеймс Харден высказался о своём эгоизме

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден после первого тренировочного дня ответил на вопрос журналиста о своём эгоизме.

«Я один из самых неэгоистичных игроков в лиге, которого вы когда-либо видели. Но последние два сезона были трудными для меня, так как я не понимал, кто я на площадке и где я нужен», — цитирует Хардена SiriusXM NBA Radio.

За последние два сезона Харден успел дважды запросить обмен в другой клуб лиги. Сначала защитник перешёл из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс», а позже – из «Нетс» в «Филадельфию Сиксерс». В прошедшем сезоне Джеймс набирал в среднем 22 очка, 10,3 ассиста и 7,7 подбора. «Филадельфия» вместе с Харденом проиграла «Майами Хит» во втором раунде плей-офф (2-4).

Хардена не узнала полиция в Париже: