Сын Скотти Пиппена рассказал о советах, которые ему дал Леброн Джеймс

Скотти Пиппен-младший, сын шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, рассказал о советах, которые получил от звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Леброн сказал мне, что важно постоянно оставаться в игре. Сказал, что у меня есть преимущество перед соперниками, но концентрации терять нельзя, а также важно найти что-то, что принесёт умиротворение», — приводит слова Пиппена-младшего издание People.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл: