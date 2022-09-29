Сын Скотти Пиппена рассказал о советах, которые ему дал Леброн Джеймс
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Скотти Пиппен-младший, сын шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, рассказал о советах, которые получил от звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Леброн сказал мне, что важно постоянно оставаться в игре. Сказал, что у меня есть преимущество перед соперниками, но концентрации терять нельзя, а также важно найти что-то, что принесёт умиротворение», — приводит слова Пиппена-младшего издание People.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
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