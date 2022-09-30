Американки почти с двузначной разницей разгромили Канаду в полуфинале женского ЧМ

Завершился полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором встречались национальные команды США и Канады. Уверенную победу в этом противостоянии одержали американские баскетболистки. Счёт матча — 83:43 (27:7, 18:14, 22:8, 16:14).
Самую высокую результативность в матче показала баскетболистка национальной команды США Брианна Стюарт, на счету которой 17 очков, 8 подборов и 3 передачи. В составе канадок наилучшую результативность продемонстрировала Летишия Амихиа. В её активе 8 очков, а также 3 подбора.
В финале американки встретятся с победительницами пары сборная Китая — сборная Австралии. Их матч состоится также сегодня, 30 сентября и начнётся в 12:30 мск. Финальная встреча состоится 1 октября. В этот же день пройдёт встреча за третье место.
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