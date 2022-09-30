«Тогда мы будем непобедимы». Риверс рассказал, что должен делать Харден на площадке

В Интернете стало популярным видео, на кадрах которого главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс обращается к звёздному защитнику Джеймсу Хардену, призывая его быть более агрессивным на площадке.



«Ты тот, кто приносит команде очки. Нам нужно, чтобы ты был агрессивным. Это займёт некоторое время, но с того момента, когда это начнёт работать, Джеймс, мы будем непобедимы», — сказал Риверс.



Напомним, Харден стал баскетболистом «Филадельфии» в феврале 2022 года, перейдя из «Бруклин Нетс». Ранее Джеймс принял решение отказаться от опции игрока, которая позволила бы ему подписать новый контракт на $ 47 млн, и заключил соглашение на меньшую сумму, чтобы дать клубу возможность пригласить новичков.

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