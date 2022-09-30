Сборная Китая вырвала победу в матче с австралийками во втором полуфинале женского ЧМ

Завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором за право сразиться в финале с национальной командой США сражались сборные Австралии и Китая. Исход встречи решился на последних секундах четвёртой четверти — победу в итоге добыли китаянки. Счёт матча — 61:59 (13:17, 23:17, 11:14, 14:15).
Лучшую результативность в составе победительниц продемонстрировала Сюй Хань, в активе которой 19 очков и 11 подборов. В составе австралиек чаще всего кольцо соперниц поражала Саманта Уиткомб. На её счету 15 очков и 2 подбора.
Финальний матч состоится завтра, 1 октября. В этот же день будет сыграна встреча за третье место (в ней сыграют австралийки и канадки). Начало финала запланировано на 9:00 мск. Матч за третье место пройдёт ранее — стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск.
- 30 сентября 2022
-
14:50
-
14:19
-
13:33
-
12:31
-
11:42
-
10:40
-
09:27
-
07:33
-
00:06
-
00:02
- 29 сентября 2022
-
23:25
-
22:50
-
22:14
-
22:02
-
22:00
-
21:32
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:03
-
19:52
-
18:58
-
18:33
-
18:02
-
17:16
-
16:37
-
15:09
-
15:04
-
14:28
-
13:41
-
12:45
-
10:26
-
09:12
-
08:40
-
08:05