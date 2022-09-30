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Сборная Китая вырвала победу в матче с австралийками во втором полуфинале женского ЧМ

Сборная Китая вырвала победу в матче с австралийками во втором полуфинале женского ЧМ
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Завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором за право сразиться в финале с национальной командой США сражались сборные Австралии и Китая. Исход встречи решился на последних секундах четвёртой четверти — победу в итоге добыли китаянки. Счёт матча — 61:59 (13:17, 23:17, 11:14, 14:15).

Лучшую результативность в составе победительниц продемонстрировала Сюй Хань, в активе которой 19 очков и 11 подборов. В составе австралиек чаще всего кольцо соперниц поражала Саманта Уиткомб. На её счету 15 очков и 2 подбора.

Финальний матч состоится завтра, 1 октября. В этот же день будет сыграна встреча за третье место (в ней сыграют австралийки и канадки). Начало финала запланировано на 9:00 мск. Матч за третье место пройдёт ранее — стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск.

ЧМ-2022 (ж). 1/2 финала
30 сентября 2022, пятница. 12:30 МСК
Австралия
Окончен
59 : 61
Китай
Австралия: Уиткомб - 15, Мэгбегор - 12, Тальбо - 12, Джордж - 10, Толо - 6, Джексон - 2, Уоллес - 2, Аллен, Бликавс, Гарбин, Мэджен, Мэли
Китай: Хань - 19, Ливэй - 18, Сыюй - 14, Сыцзин - 4, Юэру - 4, Дзин - 2, Дилана, Жу, Мэн, Тунтун, Чжэньци, Юань
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Новости. Баскетбол
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