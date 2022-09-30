Сборная Китая вырвала победу в матче с австралийками во втором полуфинале женского ЧМ

Завершился второй полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором за право сразиться в финале с национальной командой США сражались сборные Австралии и Китая. Исход встречи решился на последних секундах четвёртой четверти — победу в итоге добыли китаянки. Счёт матча — 61:59 (13:17, 23:17, 11:14, 14:15).

Лучшую результативность в составе победительниц продемонстрировала Сюй Хань, в активе которой 19 очков и 11 подборов. В составе австралиек чаще всего кольцо соперниц поражала Саманта Уиткомб. На её счету 15 очков и 2 подбора.

Финальний матч состоится завтра, 1 октября. В этот же день будет сыграна встреча за третье место (в ней сыграют австралийки и канадки). Начало финала запланировано на 9:00 мск. Матч за третье место пройдёт ранее — стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск.