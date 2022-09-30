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Чемпион НБА назвал игрока, который может помочь «Сиксерс» выиграть титул

Чемпион НБА назвал игрока, который может помочь «Сиксерс» выиграть титул
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Бывший игрок НБА, чемпион лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс комплиментарно высказался о защитнике «Филадельфии Сиксерс» Джеймсе Хардене.

«Я действительно чувствую, что Харден станет ключом к успеху «Филадельфии». Думаю, что ему есть что доказать самому себе и всему остальному миру. Харден какое-то время был самым крутым человеком на планете, поэтому я думаю, что возрождение Джеймса в этом году действительно повысит шансы Эмбиида на получение MVP, а также увеличит шансы «Сиксерс» выиграть чемпионат», — сказал Барнс на канале ESPN в YouTube.

Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена:

Ранее главный тренер «Филадельфии» Док Риверс рассказал, как Харден должен действовать на площадке, чтобы повысить шансы команды на победу.

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