Чемпион НБА назвал игрока, который может помочь «Сиксерс» выиграть титул

Бывший игрок НБА, чемпион лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс комплиментарно высказался о защитнике «Филадельфии Сиксерс» Джеймсе Хардене.



«Я действительно чувствую, что Харден станет ключом к успеху «Филадельфии». Думаю, что ему есть что доказать самому себе и всему остальному миру. Харден какое-то время был самым крутым человеком на планете, поэтому я думаю, что возрождение Джеймса в этом году действительно повысит шансы Эмбиида на получение MVP, а также увеличит шансы «Сиксерс» выиграть чемпионат», — сказал Барнс на канале ESPN в YouTube.

Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена:

Ранее главный тренер «Филадельфии» Док Риверс рассказал, как Харден должен действовать на площадке, чтобы повысить шансы команды на победу.