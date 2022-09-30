Стефен Карри подарил майку с автографом участнику группы BTS. Фото

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри встретился на открытой тренировке в Токио (Япония) с участником популярного южнокорейского бой-бэнда Шугой и подарил ему памятную майку со своим автографом.

«Большая честь познакомиться с тобой, Шуга! Добро пожаловать в Dub Nation», — подписал фото Карри.

Фото: из личного архива Стефена Карри

Фото: из личного архива Стефена Карри

Сегодня действующие чемпионы НБА провели первый предсезонный матч с «Вашингтон Уизардс», в котором одержали победу со счётом 96:87.

В прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт» завоевал седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Уорриорз», Карри стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, сделав семь подборов и семь передач.

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