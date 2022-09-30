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Уайзмен оценил свою первую игру за «Голден Стэйт» после возвращения на паркет

Уайзмен оценил свою первую игру за «Голден Стэйт» после возвращения на паркет
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Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен высказался о своей игре в первом предсезонном матче с «Вашингтон Уизардс» (96:87). Встреча прошла сегодня, 30 сентября, в Токио (Япония).

«Это мой первый матч за долгое время, но я просто вышел на площадку и показал свою игру. Я не старался сильно выкладываться и не пытался делать то, что мне не под силу и выходит за рамки возможностей. Просто старался быть собой и играть как можно проще», – сказал Уайзмен на послематчевой пресс-конференции.

Уайзмен не играл с апреля 2021 года. Ожидалось, что игрок может вернуться на паркет в начале сезона-2021/2022, однако в середине декабря ему потребовалась ещё одна операция.

В прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт» завоевал седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

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