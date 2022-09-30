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Журналист ESPN рассказал о взаимоотношениях Ирвинга и Дюранта

Журналист ESPN рассказал о взаимоотношениях Ирвинга и Дюранта
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Журналист ESPN Ник Фриделл рассказал о взаимоотношениях двукратного чемпиона НБА, звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и его партнёра по команде, разыгрывающего Кайри Ирвинга.

«Готов подтвердить то, что мне говорили неоднократно в последние пару месяцев. Кевин и Кайри очень хорошо общаются, у них крепкая дружба. Но в публичном пространстве они не всегда это показывают.

И Кайри тоже признал это, сказав: «Я всегда буду рад за Кевина и желаю ему всего наилучшего. Хочу, чтобы он был здесь, но если уход из команды принесёт ему счастье и успех в карьере, то мне придётся с этим просто смириться», — приводит слова Фриделла Fadeaway World.

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