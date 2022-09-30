Журналист ESPN рассказал о взаимоотношениях Ирвинга и Дюранта
Поделиться
Журналист ESPN Ник Фриделл рассказал о взаимоотношениях двукратного чемпиона НБА, звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и его партнёра по команде, разыгрывающего Кайри Ирвинга.
«Готов подтвердить то, что мне говорили неоднократно в последние пару месяцев. Кевин и Кайри очень хорошо общаются, у них крепкая дружба. Но в публичном пространстве они не всегда это показывают.
И Кайри тоже признал это, сказав: «Я всегда буду рад за Кевина и желаю ему всего наилучшего. Хочу, чтобы он был здесь, но если уход из команды принесёт ему счастье и успех в карьере, то мне придётся с этим просто смириться», — приводит слова Фриделла Fadeaway World.
Новость по темеНэш заявил, что у него хорошие отношения с Дюрантом. Ранее Кевин требовал его уволить
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
23:34
-
23:01
-
22:32
-
22:08
-
21:01
-
20:31
-
20:21
-
19:02
-
18:35
-
18:12
-
17:32
-
16:42
-
15:56
-
14:50
-
14:19
-
13:33
-
12:31
-
11:42
-
10:40
-
09:27
-
07:33
-
00:06
-
00:02
- 29 сентября 2022
-
23:25
-
22:50
-
22:14
-
22:02
-
22:00
-
21:32
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:03
-
19:52
-
18:58
Партнерский контент