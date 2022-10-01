Горан Драгич назвал цель на предстоящий сезон в НБА
Поделиться
Разыгрывающий «Чикаго Буллз» и сборной Словении Горан Драгич рассказал о цели на предстоящий сезон. По словам баскетболиста, он хочет стать чемпионом НБА.
«Любой баскетболист мечтает выиграть чемпионат, и я не исключение. В составе «Майами Хит» я уже был близок к успеху, но, к сожалению, в финальной серии получил травму. Это мне до сих пор не даёт покоя, потому что я хочу туда вернуться. У меня всё еще есть такая цель, сейчас у меня хорошее самочувствие. Мне 36 лет, я не так молод, но самое главное, что у меня по-прежнему есть страсть к этой игре», – цитирует Драгича The Athletic.
Напомним, в 2020 году «Майами Хит» уступил в финальной серии НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4.
Новость по темеДрагич: Дончич может стать лучшим в истории
Звёзды НБА против маленьких деетй. Никаких поддавков.
Комментарии
- 1 октября 2022
-
00:26
- 30 сентября 2022
-
23:34
-
23:01
-
22:32
-
22:08
-
21:01
-
20:31
-
20:21
-
19:02
-
18:35
-
18:12
-
17:32
-
16:42
-
15:56
-
14:50
-
14:19
-
13:33
-
12:31
-
11:42
-
10:40
-
09:27
-
07:33
-
00:06
-
00:02
- 29 сентября 2022
-
23:25
-
22:50
-
22:14
-
22:02
-
22:00
-
21:32
-
20:48
-
20:47
-
20:41
-
20:03
-
19:52
Партнерский контент