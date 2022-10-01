Горан Драгич назвал цель на предстоящий сезон в НБА

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» и сборной Словении Горан Драгич рассказал о цели на предстоящий сезон. По словам баскетболиста, он хочет стать чемпионом НБА.



«Любой баскетболист мечтает выиграть чемпионат, и я не исключение. В составе «Майами Хит» я уже был близок к успеху, но, к сожалению, в финальной серии получил травму. Это мне до сих пор не даёт покоя, потому что я хочу туда вернуться. У меня всё еще есть такая цель, сейчас у меня хорошее самочувствие. Мне 36 лет, я не так молод, но самое главное, что у меня по-прежнему есть страсть к этой игре», – цитирует Драгича The Athletic.



Напомним, в 2020 году «Майами Хит» уступил в финальной серии НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4.

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