Австралия разгромила Канаду «+30» в матче за 3-е место женского ЧМ по баскетболу

Завершился матч за третье место чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором встречались национальные команды Австралии и Канады. Уверенную победу в этом противостоянии одержали австралийские баскетболистки. Счёт матча — 95:65 (27:21, 24:22, 20:11, 24:11).



Самую высокую результативность в матче показала баскетболистка национальной команды Австралии Лорен Джексон, на счету которой 30 очков, семь подборов и одна передача. В составе канадок наилучшую результативность продемонстрировала Кия Нерс. В её активе 19 очков и три подбора.



Финальная встреча пройдёт также сегодня, 1 октября. В битве за титул сразятся команды Китая и США. Стартовый свисток прозвучит в 9:00 мск. Действующими победительницами турнира является команда США.