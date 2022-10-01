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Австралия разгромила Канаду «+30» в матче за 3-е место женского ЧМ по баскетболу

Австралия разгромила Канаду «+30» в матче за 3-е место женского ЧМ по баскетболу
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Завершился матч за третье место чемпионата мира по баскетболу среди женщин, в котором встречались национальные команды Австралии и Канады. Уверенную победу в этом противостоянии одержали австралийские баскетболистки. Счёт матча — 95:65 (27:21, 24:22, 20:11, 24:11).

Самую высокую результативность в матче показала баскетболистка национальной команды Австралии Лорен Джексон, на счету которой 30 очков, семь подборов и одна передача. В составе канадок наилучшую результативность продемонстрировала Кия Нерс. В её активе 19 очков и три подбора.

Финальная встреча пройдёт также сегодня, 1 октября. В битве за титул сразятся команды Китая и США. Стартовый свисток прозвучит в 9:00 мск. Действующими победительницами турнира является команда США.

ЧМ-2022 (ж). За 3-е место
01 октября 2022, суббота. 06:00 МСК
Австралия
Окончен
95 : 65
Канада
Австралия: Джексон - 30, Тальбо - 16, Бликавс - 12, Толо - 8, Уоллес - 8, Уиткомб - 7, Джордж - 6, Мэгбегор - 5, Мэджен - 3, Аллен, Гарбин, Мэли
Канада: Нерс - 19, Филдс - 12, Ачонва - 10, Колли - 8, Амихиа - 7, Карлтон - 7, Александер - 2, Жиль, Кьйэй, Кёниг, Хансон, Хилл
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Новости. Баскетбол
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