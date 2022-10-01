США выиграли четвёртый подряд женский чемпионат мира по баскетболу

Сегодня, 1 октября, прошёл финальный матч чемпионата мира по баскетболу среди женщин — 2022, в котором встречались национальные команды США и Китая. Уверенную победу в этом противостоянии одержали американские баскетболистки со счётом 83:61 и вновь стали победителями мирового первенства.

Для сборной США это четвёртая победа подряд на чемпионатах мира. Американки завоевали титул в 2010 году на мировом первенстве в Чехии, в 2014-м — на турнире в Турции, в 2018-м — на ЧМ в Испании. Всего на счету американских баскетболисток 11 титулов чемпионок мира.

Сейчас сборная США занимает первое место в мировом рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА).

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