Стефен Карри высмеял прогноз ESPN на место «Голден Стэйт» в новом сезоне

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высмеял прогноз экспертов ESPN на место команды в новом сезоне НБА. По расчётам аналитиков, «Уорриорз» должны занять восьмое место по итогам регулярного чемпионата.

«В прошлом году вы давали нам вероятность в 14% на победу в финале», — написал Карри в комментариях под постом NBA on ESPN в одной из социальных сетей, добавив эмодзи «сильный смех».

Напомним, в прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт» завоевал седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Уорриорз», Карри стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.

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