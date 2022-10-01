«Не имеет значения, сколько вы играете в эту игру». Леброн раскрыл секрет долголетия

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об одном из секретов своего спортивного долголетия. Напомним, предстоящий сезон станет для 37-летнего баскетболиста 20-м в карьере.
«Не имеет значения, как долго вы играете в эту игру. День, когда вы решите, что вам больше не нужно учиться, станет днём, когда вы сделаете шаг назад. Вы знаете, я всегда ищу пути для того, чтобы стать лучше, ищу возможность учиться у тренеров и новых товарищей по команде. Поэтому каждый день является обучением для меня» – приводит слова баскетболиста издание Fadeaway World.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
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