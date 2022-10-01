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Инсайдер: «Пеликанс» продлят контракт с Ларри Нэнсом, сумма соглашения — более $ 20 млн

Инсайдер: «Пеликанс» продлят контракт с Ларри Нэнсом, сумма соглашения — более $ 20 млн
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Команда НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» продлит соглашение с американским форвардом Ларри Нэнсом-младшим ещё на два сезона, не считая грядущего, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Ларри Нэнс договорился о двухлетнем продлении контракта на сумму $ 21,6 млн, сообщил ESPN его агент Марк Бартельштайн. Общая же сделка связывает его с командой на три года и составляет $ 31,3 млн», – написал обозреватель в социальных сетях.

Ларри Нэнсу 29 лет. Баскетболист дебютировал в НБА в 2015-м за «Лос-Анджелес Лейкерс», после чего, в 2018-м, перешёл в «Кливленд Кавальерс», где отыграл три сезона. В 2021 году стало известно о переходе Нэнса в «Портленд Трэйл Блэйзерс», за который он выступал в течение сезона.

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