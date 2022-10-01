Шакил О'Нил выразил опасения в связи с похудением Зайона Уильямсона

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил поделился мыслями о последствиях похудения форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.



«Когда я похудел, я начал травмироваться от контактов. Когда я был более толстым, я доминировал и не замечал соперников. Они просто фолили на мне, но я не чувствовал этого. Зайон выглядит очень хорошо, но мне нравилось его большое тело. Вы видели, как он играл, когда был толще? Сейчас он выглядит хорошо, при этом он остаётся собой. Против него будут играть жёстко. Я надеюсь, что похудевший Зайон Уильямсон сможет это выдержать», — сказал О'Нил в эфире своего подкаста.



Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон-2021/2022. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 27,0 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».



В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс» и привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг). Недавно стало известно, что он сильно похудел перед стартом нового сезона.