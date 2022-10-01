Томпсон — директору NBA 2K: измени мой рейтинг трёхочковых сейчас же

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон во время пресс-конференции обратился к директору по цифровому маркетингу NBA 2K Ронни Сингху.
На этот раз Томпсон вновь остался недоволен своим рейтингом трёхочковых бросков в игре — перед предсезонным матчем в Японии Томпсон в команде с Карри выиграл конкурс трёхочковых бросков.
«Ронни 2K, измени мой рейтинг трёхочковых сейчас же», — обратился в микрофон Томпсон, слова которого приводит Ahn Fire Digital.
Ранее Томпсон уже выражал недовольство своим рейтингом. Напомним, перед выходом игры 9 сентября создатели популярного симулятора в своих социальных сетях опубликовали рейтинг по трёхочковым броскам игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Возглавил список партнёр Томпсона по команде Стефен Карри (99). У Томпсона этот показатель равен 88 баллам.
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