Гарнетт — о скандале с тренером «Селтикс»: сделают ли Тейтум и Браун шаг вперёд?

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что действующие лидеры команды Джейсон Тейтум и Джейлен Браун должны проявить себя после скандального отстранения главного тренера Име Удоки.
Напомним, причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает правила клуба.
«Вопрос заключается в том, кто сейчас поведёт команду? Настало ли время Тейтума или Джейлена Брауна сделать шаг вперёд?
Просто вспомните обо всех надеждах, обо всех усилиях, которые команда вложила в финал, какой это был год. Мы все понимаем, как чертовски тяжело попасть в финал. Просто задумайтесь, каково это вернуться домой проигравшими и каждый раз вспоминать об этом дерьме.
Такие времена и проявляют истинное «я». Именно тогда люди делают шаг вперёд», – сказал Гарнетт в интервью Showtime Basketball.
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