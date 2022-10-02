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Французский журналист: похоже, Эмбиид принимает нас за идиотов

Французский журналист: похоже, Эмбиид принимает нас за идиотов
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Французский журналист Себастьен Феррейра прокомментировал информацию о том, что центровой «Филадельфии Сиксерс» уроженец Камеруна Джоэл Эмбиид получил гражданство США.

«У меня сложилось впечатление, что Джоэл Эмбиид, похоже, принимает нас за идиотов», — написал Феррейра в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что во Франции это решение баскетболиста было воспринято довольно негативно, так как теоретически в ближайшее время он мог быть заявлен за французскую сборную, но теперь возникли опасения, что Джоэла может перехватить национальная команда США.

Помимо гражданства Камеруна, у 28-летнего Эмбиида также есть паспорт Франции. Эмбиид является пятикратным участником Матча звёзд НБА. За «Филадельфию» Джоэл выступает с 2014 года.

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