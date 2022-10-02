Отстранённый от сборной Франции Эртель впервые прокомментировал переход в «Зенит»

Новичок «Зенита», разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель рассказал, что перешёл в санкт-петербургский клуб из-за главного тренера команды Хавьера Паскуаля.
«Я приехал сюда, потому что здесь работает тренер Хавьер Паскуаль. Я хочу научиться у него чему-то новому и, конечно, что-то выиграть вместе. Я знаю многих игроков, которые выступают в Единой лиге ВТБ. Здесь много хороших американцев и других качественных легионеров. Нам будет сложно в борьбе за чемпионство, но, думаю, у нас действительно сильная команда. Чувствую себя готовым после Евробаскета, я в отличной форме», — приводит слова Эртеля телеграм-канал «Свободный агент».
Напомним, Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. В сезоне-2021/2022 Томас провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе. На прошедшем чемпионате Европы по баскетболу национальная команда Франции дошла до финала, где уступила сборной Испании. Эртель был одним из лидеров команды.
Из-за перехода в «Зенит» Эртеля отстранили от сборной, так как игрок ранее подписал соглашение с федерацией баскетбола Франции, запрещающее переходить в клубы из России и Беларуси.
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