«Зенит» стартовал с поражения в новом сезоне Единой лиги ВТБ

«Зенит» стартовал с поражения в Единой лиге ВТБ сезона-2022/2023. Санкт-петербургский клуб на домашней площадке уступил казанскому УНИКСу со счётом 79:82 (23:22, 20:22, 18:23, 18:15).
Самым результативным игроком в составе победителей матча стал Джален Рейнольдс. В его активе 22 очка. В составе «Зенита» лучшую результативность продемонстрировал с 18 очками Игорь Вольхин.
Следующий матч «Зенит» проведёт на выезде с пермской «Пармой». Встреча состоится 8 октября в 16:00 мск. УНИКС 9 октября на домашнем паркете примет красноярский «Енисей». Начало противостояния — в 18:00 мск.
Напомним, «Зенит» является действующим победителем Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне по итогам семиматчевой финальной серии санкт-петербургский клуб оказался сильнее московского ЦСКА.
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