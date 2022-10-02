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«Зенит» стартовал с поражения в новом сезоне Единой лиги ВТБ

«Зенит» стартовал с поражения в новом сезоне Единой лиги ВТБ
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«Зенит» стартовал с поражения в Единой лиге ВТБ сезона-2022/2023. Санкт-петербургский клуб на домашней площадке уступил казанскому УНИКСу со счётом 79:82 (23:22, 20:22, 18:23, 18:15).

Самым результативным игроком в составе победителей матча стал Джален Рейнольдс. В его активе 22 очка. В составе «Зенита» лучшую результативность продемонстрировал с 18 очками Игорь Вольхин.

Следующий матч «Зенит» проведёт на выезде с пермской «Пармой». Встреча состоится 8 октября в 16:00 мск. УНИКС 9 октября на домашнем паркете примет красноярский «Енисей». Начало противостояния — в 18:00 мск.

Напомним, «Зенит» является действующим победителем Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне по итогам семиматчевой финальной серии санкт-петербургский клуб оказался сильнее московского ЦСКА.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
02 октября 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
79 : 82
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Вольхин - 18, Уимбуш - 13, Соломон - 10, Хомсли - 10, Томпкинс - 7, Д. Кулагин - 6, Томассон - 6, Зубков - 5, Эртель - 4, Захаров, Клименко, Фридзон
УНИКС: Рейнольдс - 22, Димитриевич - 17, Браун - 16, Хантер - 12, Лабери - 11, Жбанов - 4, Забелин, Зайцев, Ильницкий, М. Кулагин, Разумов, Ткаченко
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