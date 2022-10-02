Перасович прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу победы в первом матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» — (82:79).

«Поздравляю своих игроков с победой. Мы сегодня играли против лучшей команды турнира, против чемпионов. Побеждать здесь, в Петербурге, всегда сложно. Но мы сыграли очень внимательно, отлично действовали в обороне и всегда находили пути, как можно наказывать соперника за ошибки. А это нелегко.



Мы заслужили эту победу, но это только первый шаг. Но реальность такова, что нельзя расслабляться, все могут преподнести сюрпризы», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

УНИКС 9 октября на домашнем паркете примет красноярский «Енисей». Начало противостояния — в 18:00 мск.