Пау Газоль — о Яо Мине: не так много людей заставляют меня чувствовать себя коротышкой

Двукратный чемпион НБА, испанский баскетболист Пау Газоль выложил в социальных сетях совместную фотографию с легендарным китайским центровым Яо Мином.
«Всегда рад видеть моего друга Яо Мина. Не так много людей в мире заставляют меня чувствовать себя коротышкой», — подписал фото Газоль.
Газоль завершил карьеру в октябре 2021 года. Он играл на профессиональном уровне с 1998 года. Долгое время испанец выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где защищал цвета нескольких клубов и дважды стал чемпионом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру Пау провёл более тысячи матчей в НБА.
Мин восемь раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА. Из-за травм спортсмену пришлось рано завершить карьеру. В последние годы его беспокоило состояние левой ступни. «Хьюстон» изъял из обращения его игровой номер в 2017 году.
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