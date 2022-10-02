Гомельский рассказал, какое влияние на мировой баскетбол оказала победа СССР на ОИ-1972

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу легендарной победы СССР на Олимпиаде-1972.

«Эта победа открыла новую эру в развитии мирового баскетбола, которая продолжалась ровно 20 лет — до ОИ 1992 в Барселоне.

Я смотрел прямую трансляцию дома вместе с папой. А затем много раз матч пересматривал и даже дважды комментировал», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в финальном матче Олимпийских игр — 1972 сборная СССР встречалась с США, которая тогда являлась гегемоном мирового баскетбола. За три секунды до конца матча американцы вели со счётом 50:49, но точный бросок Александра Белова принёс победу и золото Олимпийских игр советской команде.