Лукич: два овертайма — это не столько заслуга «Енисея», сколько наша ошибка

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался по поводу победы в стартовом матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (90:82 ОТ).

«Очень тяжёлая игра. Первая половина не очень хорошо складывалась для нас. Во второй половине мы уже начали понимать, что нам нужно скорректировать. Хорошее, быстрое движение мяча, к сожалению, переход в овертайм, который был не нужен. Я честно скажу, что это не столько заслуга «Енисея», сколько наша ошибка.



Очень важно, что мы вышли победителями после двух овертаймов. Мы ожидали очень трудную игру. «Енисей» хорошо начинает каждый сезон, даже обыгрывает грандов, поэтому во второй половине мы добавили энергии. Был виден спад «Енисея», мы это использовали, добавили энергии и заслуженно выиграли», — приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.