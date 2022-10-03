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Нэш прокомментировал предстоящий дебют Симмонса за «Бруклин»

Нэш прокомментировал предстоящий дебют Симмонса за «Бруклин»
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш высказался по поводу дебюта Бена Симмонса, который должен состояться с началом нового сезона Национальной баскетбольной лиги.

«Для меня это большая радость. Я очень сильно верю в него. Он уникальный и энергичный игрок, который многое умеет на баскетбольной площадке», — приводит слова Нэша New York Post.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».

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