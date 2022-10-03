«Мы все его поддерживаем». Ирвинг рассказал об адаптации Симмонса

Один из лидеров «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу новичка команды Бена Симмонса.

«На самом деле, одна из самых важных вещей, которые нам нужны, чтобы добиться успеха на площадке — это духовный баланс и «химия» внутри команды. Мы все его поддерживаем, у всех нас есть свои проблемы, но мы можем понять его и просто дать ему насладиться игрой», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».