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«Мы все его поддерживаем». Ирвинг рассказал об адаптации Симмонса

«Мы все его поддерживаем». Ирвинг рассказал об адаптации Симмонса
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Один из лидеров «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу новичка команды Бена Симмонса.

«На самом деле, одна из самых важных вещей, которые нам нужны, чтобы добиться успеха на площадке — это духовный баланс и «химия» внутри команды. Мы все его поддерживаем, у всех нас есть свои проблемы, но мы можем понять его и просто дать ему насладиться игрой», — приводит слова Ирвинга Fadeaway World.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».

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