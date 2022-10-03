«Майами» договорился с Тайлером Хирроу о продлении контракта на $ 130 млн
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«Майами Хит» продлил контракт с одним из лидеров своей команды Тайлером Хирроу. Новое соглашение рассчитано на четыре года, за которые баскетболист заработает $ 130 млн.
Хирроу был выбран «Хит» под 13-м номером на драфте-2019. В прошлом сезоне он был признан лучшим шестым игроком НБА. Его показатели составили 20,7 очка, 5,0 подбора и 4,0 передачи в среднем за игру.
Напомним, в минувшем сезоне «Майами» занял первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции и дошёл до полуфинала НБА, где уступил «Бостону» со счётом 3-4. Самым результативным игроком в плей-офф стал Джимми Батлер (466 очков).
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