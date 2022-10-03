Уильямсон: у «Пеликанс» необычный коллектив, я хочу быть частью чего-то особенного

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон высказался по поводу своей команды.

«Я думаю, что у нас очень особенный коллектив. Думаю, все видели это в прошлом году. Отличная группа ребят. Здорово видеть это. Я знаю, что первые три года у меня всегда были разные партнёры. Видеть, что некоторые ветераны остаются и создают здесь что-то особенное, очень здорово. Это очень многое значит. В прошлом сезоне после последней игры я просто хотел стать частью чего-то особенного», — приводит слова Уильямсона Fadeaway World.

Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона, а также в сезоне-2019/2020 он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить.

«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк: