В МБА высказались о старте в Единой лиге ВТБ

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу предстоящего матча с «Локомотивом-Кубанью» в первом туре Единой лиги ВТБ.

«Наш состав постепенно возвращается к оптимальному. Понятно, что всегда хочется большего, но на последнем занятии перед отъездом в Краснодар у нас уже полноценно тренировались 12 человек. Мы хорошо работали, ребята готовы к старту сезона, поэтому едем давать бой. Транспортная логистика немного повлияла на тренировочный процесс, нам приходится отправляться в Краснодар на день раньше, проведём еще одну тренировку уже на месте. Это те вещи, которые от нас не зависят, к ним нужно относиться спокойно и стараться выйти из ситуации с наименьшими потерями.



Если говорить о сопернике, то у «Локомотива» хороший состав, классные молодые игроки, которые в том году уже активно получали опыт Единой Лиги и в последних матчах на Суперкубке, к примеру, показали очень зрелый баскетбол. Есть два хороших американских снайпера, которые будут где-то брать игру на себя, но в целом команда очень сбалансированная», — приводит слова Карасёва официальный сайт команды.