Абдул-Джаббар обвинил Ирвинга в том, что он запятнал репутацию многих спортсменов

Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар высказался по поводу разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

«Мы могли бы просто оставить его в покое, чтобы он варился в собственном студенистом невежестве. Богатым и знаменитым людям всё время сходит с рук говорить глупости, потому что их деньги изолируют их от последствий. Они окружают себя людьми «за», чья работа заключается в том, чтобы подтверждать любые их бредовые идеи. Да, сэр, мистер Ирвинг, Земля никогда не была такой плоской.

Кайри Ирвинга можно было бы назвать комичным шутом, если бы не его влияние на молодых людей, которые равняются на спортсменов. Когда я смотрю на некоторых спортсменов, которые использовали свой статус, чтобы реально улучшить общество – Колина Каперника, Леброна Джеймса, Мохаммеда Али, Билла Рассела, Билли Джин Кинг, Артура Эша и других – становится ясно, насколько Кайри Ирвинг запятнал репутацию тех, кто стремится выглядеть чем-то большим, нежели тупым спортсменом», — написал Абдул-Джаббар в своём блоге.