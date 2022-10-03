«Финал четырёх» Евролиги — 2023 может пройти в Каунасе

Каунас (Литва) может принять «Финал четырёх» Евролиги 2023 года впервые в истории соревнований. На данный момент литовский город называют главным претендентом на проведение финальной части соревнований, сообщают источники BasketNews.

В прошлом сезоне «Жальгирис-Арена» была третьей по посещаемости площадкой в Евролиге, в среднем 7,6 тысячи болельщиков за игру.



До пандемии «Жальгирис-Арена» имела самую большую среднюю посещаемость в течение трёх лет подряд.

Ранее фаворитом на получение «Финала четырёх» сезона-2022/2023 считался Стамбул, но когда Жорди Бертомеу покинул пост генерального директора, ситуация изменилась.

Евролига всё ещё изучает альтернативные направления, присматриваясь к более крупным городам, включая Париж (Франция).