«Финал четырёх» Евролиги — 2023 может пройти в Каунасе
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Каунас (Литва) может принять «Финал четырёх» Евролиги 2023 года впервые в истории соревнований. На данный момент литовский город называют главным претендентом на проведение финальной части соревнований, сообщают источники BasketNews.
В прошлом сезоне «Жальгирис-Арена» была третьей по посещаемости площадкой в Евролиге, в среднем 7,6 тысячи болельщиков за игру.
До пандемии «Жальгирис-Арена» имела самую большую среднюю посещаемость в течение трёх лет подряд.
Ранее фаворитом на получение «Финала четырёх» сезона-2022/2023 считался Стамбул, но когда Жорди Бертомеу покинул пост генерального директора, ситуация изменилась.
Евролига всё ещё изучает альтернативные направления, присматриваясь к более крупным городам, включая Париж (Франция).
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