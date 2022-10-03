Милош Павичевич вернулся в «Автодор» в качестве главного тренера

Новым главным тренером «Автодора» стал 44-летний российский специалист Милош Павичевич.
«Очень рад возглавить команду с такими богатыми традициями, как «Автодор». Хочу поблагодарить руководство саратовского клуба в лице Владимира Евстафьевича Родионова за предоставленную возможность.
Я шёл к этому шансу всю свою баскетбольную жизнь и приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», – приводит слова Павичевича пресс-служба команды.
Уроженец Черногории начинал тренерскую карьеру в Белграде, проработав с резервными командами сербской «Црвены Звезды» с 2006 по 2011 год. В 2011-м Милош переехал в Россию и принял молодёжную команду саратовского «Автодора» в сезоне-2011/2012. Затем он входил в тренерские штабы «Самары» и грузинского клуба Единой лиги ВТБ «Виты».
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