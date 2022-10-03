Райкович поделился ожиданиями от первого матча сезона в Единой лиге ВТБ

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался по поводу стартового матча в Единой лиге ВТБ. Напомним, армейцам предстоит игра с дебютантом чемпионата «Самарой».

«Самара» собрала на этот сезон очень конкурентоспособный состав, в который вошли несколько качественных американских игроков. Они проводят первую игру дома после долгого перерыва, так что будут очень мотивированы, чтобы хорошо выступить перед своими болельщиками.



Мы должны полностью сосредоточиться на защите, чтобы одержать победу», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.

Ранее 31-летний российский игрок, центровой «Самары» Иван Лазарев рассказал, что все покинувшие клуб легионеры к настоящему моменту уже вернулись в расположение команды.