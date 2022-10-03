Гомельский оценил игру Дмитриевича и Рейнольдса в матче с «Зенитом»

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил влияние игры Ненада Дмитриевича и Джалена Рейнольдса на игру УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (82:79).
«Дмитриевич очень хорош в импровизации. Его проходы эффективны и результативны. Если сравнивать Дмитриевича с Лоренцо Брауном, то становится очень заметно отсутствие стабильного дальнего броска. Но командное позиционное нападение от этого не страдает. УНИКС в матче с «Зенитом» предлагал меньше движения в трёхсекундной зоне, там было меньше адресатов для передач. Но в целом позиционная атака была достаточно разнообразной, мяч находил открытых партнёров, а это заслуга Дмитриевича. Индивидуально в защите у Ненада меньше агрессивности, но со своими задачами он справлялся.
Рейнольдс стал несколько медленнее, чем был, скажем, три года назад, но очень прибавил в броске. Получилось, что он оказался главным «растягивающим» игроком в нападении УНИКСа. В защите Рейнольдс очень прибавил позиционно», — написал Гомельский на своём сайте.
- 3 октября 2022
-
18:53
-
18:34
-
17:56
-
15:47
-
14:36
-
13:47
-
13:43
-
12:42
-
12:32
-
12:00
-
10:45
-
10:07
-
10:03
-
09:42
-
00:29
-
00:05
- 2 октября 2022
-
22:48
-
21:38
-
20:29
-
19:56
-
18:43
-
17:46
-
17:37
-
16:43
-
16:02
-
14:11
-
12:48
-
12:13
-
10:44
-
10:15
-
09:07
-
01:03
-
00:56
- 1 октября 2022
-
23:46
-
22:48