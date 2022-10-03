Гомельский оценил игру Дмитриевича и Рейнольдса в матче с «Зенитом»

Известный комментатор Владимир Гомельский оценил влияние игры Ненада Дмитриевича и Джалена Рейнольдса на игру УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (82:79).



«Дмитриевич очень хорош в импровизации. Его проходы эффективны и результативны. Если сравнивать Дмитриевича с Лоренцо Брауном, то становится очень заметно отсутствие стабильного дальнего броска. Но командное позиционное нападение от этого не страдает. УНИКС в матче с «Зенитом» предлагал меньше движения в трёхсекундной зоне, там было меньше адресатов для передач. Но в целом позиционная атака была достаточно разнообразной, мяч находил открытых партнёров, а это заслуга Дмитриевича. Индивидуально в защите у Ненада меньше агрессивности, но со своими задачами он справлялся.



Рейнольдс стал несколько медленнее, чем был, скажем, три года назад, но очень прибавил в броске. Получилось, что он оказался главным «растягивающим» игроком в нападении УНИКСа. В защите Рейнольдс очень прибавил позиционно», — написал Гомельский на своём сайте.

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