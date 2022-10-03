Инсайдер: Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче, несмотря на проблемы со спиной
Поделиться
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче с «Сакраменто Кингз», который состоится в ночь с 3 на 4 октября, сообщает инсайдер Los Angeles Times Брэд Тёрнер.
«Лейкерс» сообщили статус своих игроков перед матчем с «Кингз» в понедельник:
Энтони Дэвис (напряжение в пояснице) – возможно;
Трой Браун-мл. (боль в пояснице) – не выйдет;
Деннис Шрёдер (не с командой) – не выйдет;
Лонни Уокер (растяжение левой лодыжки) – не выйдет», – написал обозреватель в социальных сетях.
Ранее новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, на каких игроков сделает упор в предстоящем сезоне, включив в список Дэвиса.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
18:53
-
18:34
-
17:56
-
15:47
-
14:36
-
13:47
-
13:43
-
12:42
-
12:32
-
12:00
-
10:45
-
10:07
-
10:03
-
09:42
-
00:29
-
00:05
- 2 октября 2022
-
22:48
-
21:38
-
20:29
-
19:56
-
18:43
-
17:46
-
17:37
-
16:43
-
16:02
-
14:11
-
12:48
-
12:13
-
10:44
-
10:15
-
09:07
-
01:03
-
00:56
- 1 октября 2022
-
23:46
-
22:48
Партнерский контент