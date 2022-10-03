Инсайдер: Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче, несмотря на проблемы со спиной

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче с «Сакраменто Кингз», который состоится в ночь с 3 на 4 октября, сообщает инсайдер Los Angeles Times Брэд Тёрнер.

«Лейкерс» сообщили статус своих игроков перед матчем с «Кингз» в понедельник:

Энтони Дэвис (напряжение в пояснице) – возможно;

Трой Браун-мл. (боль в пояснице) – не выйдет;

Деннис Шрёдер (не с командой) – не выйдет;

Лонни Уокер (растяжение левой лодыжки) – не выйдет», – написал обозреватель в социальных сетях.

Ранее новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, на каких игроков сделает упор в предстоящем сезоне, включив в список Дэвиса.