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Инсайдер: Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче, несмотря на проблемы со спиной

Инсайдер: Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче, несмотря на проблемы со спиной
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Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Энтони Дэвис может сыграть в предсезонном матче с «Сакраменто Кингз», который состоится в ночь с 3 на 4 октября, сообщает инсайдер Los Angeles Times Брэд Тёрнер.

«Лейкерс» сообщили статус своих игроков перед матчем с «Кингз» в понедельник:
Энтони Дэвис (напряжение в пояснице) – возможно;
Трой Браун-мл. (боль в пояснице) – не выйдет;
Деннис Шрёдер (не с командой) – не выйдет;
Лонни Уокер (растяжение левой лодыжки) – не выйдет», – написал обозреватель в социальных сетях.

Ранее новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, на каких игроков сделает упор в предстоящем сезоне, включив в список Дэвиса.

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