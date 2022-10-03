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Пропустивший сезон Симмонс дебютирует в «Бруклине» в матче с бывшей командой

Пропустивший сезон Симмонс дебютирует в «Бруклине» в матче с бывшей командой
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Звёздный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», австралиец Бен Симмонс после 15 месяцев отсутствия вернётся на площадку в предсезонном матче с «Филадельфией Сиксерс», который состоится в ночь с 3 на 4 октября, сообщает издание Clutch Points.

Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной.

Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».

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