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«Локомотив-Кубань» уступил дебютанту Единой лиги ВТБ на старте сезона

«Локомотив-Кубань» уступил дебютанту Единой лиги ВТБ на старте сезона
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Дебютант Единой лиги ВТБ, московский МБА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 86:73.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 17 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал Илья Платонов. Также 16 баллов набрал Евгений Валиев.

В составе краснодарского клуба 23 очка на свой счёт записал Джейлен Барфорд. Ещё 12 очков на счету Антона Квитковских.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 8 октября в Краснодаре. Его соперниками будут баскетболисты другого дебютанта Единой лиги ВТБ, «Самары». Московский МБА в следующем матче сыграет в Астане с местным одноимённым клубом.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
03 октября 2022, понедельник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
73 : 86
МБА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 23, Квитковских - 12, Ведищев - 6, Мартюк - 6, Уиллис - 6, Щербенев - 6, Емченко - 5, Узинский - 5, Елатонцев
МБА: Лопатин - 17, Валиев - 16, Платонов - 16, Хоменко - 11, Якушин - 8, Коновалов - 6, Пушков - 6, Касаткин - 5, Одиноков - 1, Клюев, Ремизов, Шарапов
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