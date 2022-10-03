«Локомотив-Кубань» уступил дебютанту Единой лиги ВТБ на старте сезона

Дебютант Единой лиги ВТБ, московский МБА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей со счётом 86:73.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Андрей Лопатин, набравший 17 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал Илья Платонов. Также 16 баллов набрал Евгений Валиев.
В составе краснодарского клуба 23 очка на свой счёт записал Джейлен Барфорд. Ещё 12 очков на счету Антона Квитковских.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведёт 8 октября в Краснодаре. Его соперниками будут баскетболисты другого дебютанта Единой лиги ВТБ, «Самары». Московский МБА в следующем матче сыграет в Астане с местным одноимённым клубом.
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