Райкович прокомментировал победу ЦСКА в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович прокомментировал победу своих подопечных в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой» (85:72).
«Прежде всего, поздравляю «Самару» с дебютом в Единой лиге ВТБ. В зале была отличная атмосфера, здесь красивый город, который заслуживает видеть баскетбол высокого уровня. У хозяев очень хорошие состав и тренер, они проведут множество зрелищных матчей здесь и на других аренах, к ним придут победы. Что касается матча, наша команда обладает большим опытом, в том числе, игры в сложных ситуациях. Мы играли хорошо, контролировали ход матча. В конце немного потеряли концентрацию, совершили несколько ошибок и поговорили об этом в раздевалке – в более сложных матчах такая расслабленность может дорого стоить», — приводит слова Райковича официальный сайт ЦСКА.
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